台外交部：美正審查66架F-16戰機軍購 (19:02)

台灣國防部3月證實向美國提出軍購需求，未有說明細節；當時傳媒報道，台軍的採購需求包括66架新型F-16戰機。《外交政策》引述兩名美國官員指出，由於價格與配置協商曠日持久，這項軍售談判時間超過預期，但有一名官員稱，目標是在8月美國國會休會期間能進入下一階段；即便如此，這次軍購仍要美國國防部與國務院達成協議，並正式向國會提交軍售通知書，國會則有30天時間提出意見。

台灣外交部副發言人歐江安在例行記者會上回應稱，政府已向美方正式提出採購F-16V戰機「發價書需求信函」，相關採購為必要的防衛武器，並同時持續與美方保持密切協調聯繫，美方正展開相關審查程序。歐江安指出，台美關係緊密友好，美國總統特朗普上任以來，美國政府高層已多次公開重申《台灣關係法》，並已三度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持。

歐江安又表示，大陸不斷以軍事挑釁破壞區域穩定，彰顯台灣強化空防能力的重要，台灣會持續推動建構國防自主能力。

美國在台協會（AIT）代理發言人黃博倫（Aaron Huang）和美國國務院官員均表示，在正式知會國會前，不會對此評論。

中國外交部發言人耿爽表示，中方一向反對美台之間的官方往來和軍事聯繫，要求美方恪守一個中國原則與中美三個聯合公報的規定，停止美台的軍事聯繫，謹慎和妥善處理好涉台問題，以免影響中美關係和台海和平穩定的大局。

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