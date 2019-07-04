台鐵乘客拒補票　失控揮刀殺男警【短片】 (16:08)

案發昨晚約8時40分，54歲鄭姓疑兇遭自強號列車長揭發未有購票，他本答應補票，但列車抵達嘉義火車站，列車長上前要求補票時，他突情緒失控在車廂內走動咆哮，列車長於是報警。

警員李承翰接報到場，發現疑兇持刀，即上前制止他，以爭取時間讓其他乘客離開，數名台鐵職員及乘客也上前嘗試協助制服疑兇。其間李承翰遭疑兇手手上生果刀刺中，腹部留下5厘米長傷口，內臟流出，流血不止；疑兇其後被增援警員制服。李承翰則送院搶救，到院前已失去心跳，經搶救後一度恢復生命迹象並接受手術，惟至今早（4日）8時許因大量失血傷重不治。

鄭姓疑兇由派出所移送嘉義地檢署時戴上口罩及頭盔，押送期間情緒激動，不斷掙扎並大叫「我是有計劃的」。其妻則被拍得跪地痛哭說「對不起警察」，稱丈夫患病「壓力大很久沒吃藥，病情發作才會這樣」。

（中央社/自由時報/ETtoday）

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