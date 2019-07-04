【非洲豬瘟】內地非洲豬瘟疫情減緩 　回應供港豬染疫稱仍在尋找原因 (15:29)

內地當局表示，非洲豬瘟自去年8月初爆發，截至昨日（3日），全國共發生143宗疫情，撲殺超過116萬隻豬，現時内地25個省份的疫區已全部解封。農業農村部副部長于康震表示，68個曾發生非洲豬瘟的地方之中，只有13個國家徹底根治疫情，承認內地獸醫工作及防疫等方面有不足，強調未來會加強防控非洲豬瘟，包括禁止直接使用廚餘餵豬等。被問及早前供港活豬帶有非洲豬瘟病毒，于康震表示活豬接受內地檢疫時，並無驗出非洲豬瘟病毒，但「離開內地到香港以後，檢出的情况還在分析」。

聯合國糧食及農業組織表示，疫情從中國蔓延，威脅越南、柬埔寨及蒙古國等地區，又指出面對限制豬肉運輸等防疫措施，缺乏專業知識及資金的豬農無力保護自己的牲口，數百萬亞洲小型豬農的生計或受影響。

（央視/路透社）

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