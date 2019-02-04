【逃犯條例】兩官媒雙雙抨擊英外相　《中國日報》：沒權干涉港府　《環時》：自私沒水平強詞奪理 (12:10)

修訂《逃犯條例》爭議未息，英國外相侯俊偉早前警告，如中國未有兌現《中英聯合聲明》承諾支持香港自由，將會有嚴重後果。繼外交部昨日（3日）在例行記者會上駁斥侯俊偉言論後，內地官方英文傳媒《中國日報》和另一官媒《環球時報》，雙雙於同日晚上發表社評抨擊侯俊偉。