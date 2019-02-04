【逃犯條例】兩官媒雙雙抨擊英外相　《中國日報》：沒權干涉港府　《環時》：自私沒水平強詞奪理 (12:10)

修訂《逃犯條例》爭議未息，英國外相侯俊偉早前警告，如中國未有兌現《中英聯合聲明》承諾支持香港自由，將會有嚴重後果。繼外交部昨日（3日）在例行記者會上駁斥侯俊偉言論後，內地官方英文傳媒《中國日報》和另一官媒《環球時報》，雙雙於同日晚上發表社評抨擊侯俊偉。
《中國日報》社評稱，殖民地時期香港人從未享有上街爭取訴求等自由，英國現時已沒有任何權利和責任去干涉港府施政。社評又指出，西方國家非常熱衷於向那些他們不喜歡的國家策動衝突，認為有關行徑已為拉丁美洲、非洲和中東等多個國家帶來悲劇和災難，如今西方將輿論焦點放在中國，究其原因只是對中國崛起感憂慮。
《環球時報》社評則表示，有分析說侯俊偉是為了自己角逐保守黨黨魁，爭取出任英國首相而發表此番強硬措辭。社評亦認為，香港騷亂固然有其深層原因，但侯俊偉等人的推波助瀾也起了很壞作用，警告如果再有侯俊偉繼續表現得「自私、沒水平、強詞奪理」，中英之間的外交關係會為此「買單」。
（中國日報／環球時報）
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