貴陽10歲男童高空拋滅火筒　女子被砸身亡 (17:35)

內地「觀察者網」報道，據貴陽市公安局南明分局今日（3日）發布的通報，昨日（2日）下午5時，南明警方接報稱，在太慈橋國際城小區，一名中年女性袁X疑似被高空墜物砸傷。警方隨即到場處理，經調查發現，當日下午4時51分，袁X在小區內行走，不幸被樓上一名10歲男童高空拋物砸中頭部，經搶救無效死亡。據《貴陽晚報》報道，擲下物件為滅火筒。

「觀察者網」報道，39歲死者名叫袁相會，在當地開小賣部。報道引述死者二兒子趙鈺稱，當時他與母親正在一樓墻角處曬馬鈴薯片，突然樓上掉下一瓶滅火筒，砸中了母親的頭部。他回頭一看，母親已倒在地上，頭部流出一攤鮮血。隨後家屬趕到報警並叫救護車，但袁女經搶救無效身亡。

死者大兒子趙廷懷疑，砸死母親的滅火筒是當日拋下的第二個，大概半小時前就有一個滅火筒從樓上掉落，所幸當時無人在樓下。他還表示，該棟樓高空拋物情況很常見，業主曾多次反映，但從未有改善。

近期內地多個地方發生高空拋物、墜物致人傷亡事件，引發社會關注。有地方也出招防範高空拋物問題，例如浙江杭州某小區安裝了47個仰拍攝像頭，以不侵犯住戶隱私的特定角度，將居民樓的窗戶和陽台納入拍攝範圍，監控高空拋物。

不過《北京青年報》報道指出，防止高空拋物攝像頭成本不小，也不可能完全解決問題，因為問題出現的原因，不僅在於人的素質，還涉及管理及設計；防範高空拋物，當務之急是高度警惕其巨大危害，充分運用先進技術，盡力在各個環節安裝嚴密的「防護網」。

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