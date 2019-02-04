【逃犯條例．衝擊立法會】文翠珊：向北京當局表達關注　約翰遜：「一國兩制」不應放棄 (21:45)

英國下任首相熱門人選約翰遜接受路透社訪問時表示完全支持港人，「香港人有權對有關移交逃犯法案抱持懷疑及擔心的態度」。他說，因此支持香港人，會高興為他們發聲。他表示會向北京的友人強調，「一國兩制」的模式有效，不應放棄。

【16:57】反修例示威演化至衝擊立法會，英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周二（2日）表示當局應了解問題根源，警告如沒兌現《中英聯合聲明》會有嚴重後果。在北京，外交部發言人耿爽今日（3日）在例行記者會上，形容英國表態是「還沉浸在昔日英國殖民者的幻想中，還執迷於居高臨下對他國事務指手畫腳的惡習當中，依然不思悔改，繼續信口雌黃」。

耿爽分三點反駁侯俊偉言論。其一，耿爽表示隨着香港回歸中國，《聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務，已經全部履行完畢，「英方對回歸後的香港，一無主權，二無治權，三無監督權，根本不存在任何所謂的責任。英方動不動就以守護者自居，這純粹是自作多情、痴心妄想」。

其二，耿爽斥責侯俊偉所言的「香港居民的自由是英方爭取」言論是厚顔無恥，反說「在英國對香港進行殖民統治期間，香港有何民主可言？港人連上街遊行的權利都沒有」，強調現時香港居民享有前所未有的民主權利和自由。

其三，耿爽批評侯俊偉所言的「特區政府鎮壓示威者」言論是罔顧事實、厚顔無恥，反問「如果英國議會被圍攻、被闖入、被破壞，英方會聽之任之、坐視不管嗎」。

最後，耿爽重申香港事務純屬中國內政；任何外國組織、政府組織和個人都不得干涉，呼籲侯俊偉不要再不自量力、粗暴干涉香港事務，「這注定是徒勞的」。

(澎湃新聞)

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