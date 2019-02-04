【逃犯條例．衝擊立法會】文翠珊：向北京當局表達關注　約翰遜：「一國兩制」不應放棄 (21:45)

【21:45】英國首相文翠珊表示，中國必須尊重香港人的權利與自由，她已就此接觸北京當局表達關注。她表示，尊重《中英聯合聲明》下香港所享有的高度自治、人權及自由。
英國下任首相熱門人選約翰遜接受路透社訪問時表示完全支持港人，「香港人有權對有關移交逃犯法案抱持懷疑及擔心的態度」。他說，因此支持香港人，會高興為他們發聲。他表示會向北京的友人強調，「一國兩制」的模式有效，不應放棄。
【16:57】反修例示威演化至衝擊立法會，英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周二（2日）表示當局應了解問題根源，警告如沒兌現《中英聯合聲明》會有嚴重後果。在北京，外交部發言人耿爽今日（3日）在例行記者會上，形容英國表態是「還沉浸在昔日英國殖民者的幻想中，還執迷於居高臨下對他國事務指手畫腳的惡習當中，依然不思悔改，繼續信口雌黃」。
耿爽分三點反駁侯俊偉言論。其一，耿爽表示隨着香港回歸中國，《聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務，已經全部履行完畢，「英方對回歸後的香港，一無主權，二無治權，三無監督權，根本不存在任何所謂的責任。英方動不動就以守護者自居，這純粹是自作多情、痴心妄想」。
其二，耿爽斥責侯俊偉所言的「香港居民的自由是英方爭取」言論是厚顔無恥，反說「在英國對香港進行殖民統治期間，香港有何民主可言？港人連上街遊行的權利都沒有」，強調現時香港居民享有前所未有的民主權利和自由。
其三，耿爽批評侯俊偉所言的「特區政府鎮壓示威者」言論是罔顧事實、厚顔無恥，反問「如果英國議會被圍攻、被闖入、被破壞，英方會聽之任之、坐視不管嗎」。
最後，耿爽重申香港事務純屬中國內政；任何外國組織、政府組織和個人都不得干涉，呼籲侯俊偉不要再不自量力、粗暴干涉香港事務，「這注定是徒勞的」。
(澎湃新聞)
逃犯條例．衝擊立法會 相關報道：
鍾國斌料政府未來一年運作原地踏步 胡志偉促思考年輕人衝擊原因
立會復會無期 40撥款待議 議員稱變相提早休會 退稅、公僕加薪或推遲
示威者：闖立會為展對抗政府決心 闖入者深明會入獄 哭說「最擔心母親」
立會一夜風暴 工程界料維修費逾千萬 供電消防保安系統均受影響
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 侯俊偉 外交部 耿爽 編輯推介