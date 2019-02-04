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【逃犯條例．衝擊立法會】《人民日報》頭版評論：堅決支持港府追究嚴重違法行為 (15:10)

反對修訂《逃犯條例》風波持續，前日（1日）大批示威者衝擊立法會，晚上更進佔立法會大樓3小時，大樓內不少設施受破壞。內地官媒《人民日報》在頭版發表評論文章，表示堅決支持港府對嚴重違法行為追究到底。

文章表示，示威者衝擊立法會行為，是嚴重踐踏香港法治、破壞香港社會秩序和公然挑戰「一國兩制」底線，令人震驚、痛心和憤怒。文章又稱法治是香港根基之一，也是香港核心價值，「只有維護法律權威，捍衛法律尊嚴，才能保障社會安定有序、香港繁榮穩定、國家長治久安」。

文章續指出，香港是一個多元社會，對一些問題存在不同意見甚至重大分歧並不奇怪，但警告如果陷入「泛政治化」的漩渦，人為製造對立、對抗，不僅於事無補，而且會嚴重阻礙經濟社會發展。

指香港家底不錯　但經不起內耗

文章最後強調，香港雖有不錯的家底，但在全球經濟格局深度調整、國際競爭日趨激烈的背景下，也面臨很大的挑戰，「經不起折騰，經不起內耗」，重申應強烈譴責並追究極端暴力違法行為，「這是所有愛國愛港人士的共同心聲，也是全面推進依法治國和維護香港法治的應有之義」。

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