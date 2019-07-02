內地AI企業發布全球首個步態識別系統　能認出蒙面目標人物 (22:46)

步態識別是近年來為人關注的一種新生物認證技術，它是通過人的走路方式來識別人的身分。中新社報道，之所以可以通過步態來進行身分識別，是因為每個人走路的姿態都不同。相較於人臉識別或指紋識別等技術，步態識別技術的研發更為複雜，因為步態是一種既含有生理性質又含有行為性質的生物特徵；在模型訓練時，步態識別需要基於三維的影片進行訓練，人臉識別等只需要二維圖像即可。

報道指出，傳統影片監控雖然可以做到實時監控和畫面回放，但受限於畫質，影片中人身分難以被快速識別。一些有反偵查意識的犯罪分子，會通過遮擋臉部，進一步加大其身分被識別的難度。

銀河水滴創始人兼首席執行官黃永禎表示，相較而言，步態識別擁有遠距離、全視角等諸多獨特優勢。此次推出的「水滴慧眼」，集成地圖追蹤、地圖布控、影片檢索、實時布控、步態抓拍、步態提取、步態比對、步態採集的8大功能模塊。銀河水滴表示，該系統能基本滿足公共安全領域的基礎需求，可廣泛應用於車站、機場、博物館、學校、景區、商場等城市場景，以及核電站、發電站、石油石化基地等重要基礎設施。

黃永禎表示，除公共安全領域，未來步態識別還將在智能家居、智慧醫療、機器人、醫療康養等領域，發揮積極作用。

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