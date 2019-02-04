上海人均GDP逾2萬美元　達上中等發達國家水平 (22:14)

應勇表示，中共建政70年來，特別是改革開放40年來，上海發生了天翻地覆的變化，探索走出一條具有中國特色、時代特徵、上海特點的超大城市發展新路，已成為中國改革開放的重要窗口。

他列舉上海70年來的成就，指出上海綜合經濟實力持續增強。70年來，上海的GDP從30多億元人民幣（約34.6億港元），躍升到32,700多億元人民幣（約37,124多億港元），人均GDP從80美元（約624.28港元）增至超過2萬美元（約15.61萬港元），達到上中等發達國家水平。以不到全國千分之一的土地面積，貢獻了全國近一成的稅收總收入，已成為中國最大的經濟中心城市。

應勇又稱，上海經濟結構不斷改善，從單一的公有制經濟逐步轉向國資、民資、外資「三足鼎立」；以現代服務業為主體、戰略性新興產業為引領、先進製造業為支撐的現代產業體系初步形成，第三產業佔GDP比重，從1978年的18%提高到目前的70%左右。

他並指出，上海城市功能全面提升，在全球金融中心指數排名位列第五；口岸貨物貿易進出口總額佔全國27.9%、全球3.4%，居世界城市首位。上海國際貨櫃吞吐量連續9年居世界第一；貨郵和航空旅客吞吐量分別位居世界第三、第四。2018年，全社會研發經費支出相當於全市生產總值4%，每萬人口發明專利擁有量達到47.5件，技術合同成交額超過1300億元人民幣（約1475.89億港元），正在加快向具有全球影響力的科技創新中心進軍。

（國新辦）

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