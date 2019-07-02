【逃犯條例．衝擊立法會】蔡英文籲港府拿出誠意　國民黨冀溝通化解對立 (16:10)

修訂《逃犯條例》風波持續發酵，有示威者昨日（1日）將行動升級，衝擊並一度佔領立法會大樓。在台灣，民進黨籍總統蔡英文在facebook發帖，稱香港示威者的一連串行動，反映香港人追求自由民主的心願，呼籲港府拿出誠意面對人們請求。
蔡英文又稱，台灣人民過去百年追求自由民主的道路走得很艱辛，因此對港人處境感同身受，強調台灣人會繼續關切香港局勢，希望香港年輕人平安珍重。
在野黨國民黨則發表新聞稿，稱過去數周港人多次上街，以和平方式行使集會和抗議的基本權利，期盼香港民眾能維持理性抗爭。他們又不認同港府以激烈手段處理群眾運動，呼籲雙方本於民主精神，持續溝通化解對立。
國民黨又強調，中國大陸在香港實施的「一國兩制」實屬失敗，認為台灣在「一中各表」的堅定基礎上，維護國家生存，確保兩岸和平穩定發展，才能永續享有安和樂利的生活。
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