BBC新劇涉醜化中國奶奶　華裔記者拍紀錄片反擊 (11:58)

《和拉姆生活在一起》是一套為6至12歲兒童觀眾製作的處境喜劇，劇情圍繞一個中國家庭。有稱看過劇本的知情人士爆料稱，該劇的編劇都是白人，沒有任何亞裔編劇參與，他們對中國家庭根本不了解，劇本包含許多事實錯誤和帶歧視的刻板印象；劇中的中國奶奶被塑造成一名無聊、整天吐痰，和抱着幸運餅乾不放手的人。

事件引起多個華人組織不滿，英國劇院和銀幕下的東亞人協會（BEATS），收集到約200名東亞人簽名，向BBC兒童頻道發出抗議信，要求停止製作該劇。英國華人演員Daniel York Loh批評，「英國電視台在反映東亞人生活這方面一直都很失敗！」BBC華裔記者Elaine Chong就製作了一部紀錄片《我們的奶奶》，以展現中國奶奶的真實形象。

事件近日傳回中國，不少內地網民於微博分享自己奶奶的故事與溫馨的回憶。有網民表示，「在中國農村的奶奶大部分是沒什麼文化，但是本質大都淳樸善良」，批評「BBC以偏概全，抹黑中國奶奶形象！」

（環球網）

其他報道：中共黨員突破9000萬 80後90後佔三分一

其他報道：【中美角力】人民日報：貿易磋商「道阻且長行則將至」

其他報道：長榮拒承諾不秋後算帳 談判破裂工會續罷工