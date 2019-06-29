習近平簽特赦令　釋放9類罪犯 (23:17)

新華社報道，為慶祝中華人民共和國成立70周年，體現依法治國理念和人道主義精神，國家主席習近平簽署發布「特赦令」，特赦年齡超過75歲、曾參與對外作戰、曾為國家重大工程建設作重大貢獻等9類正在服刑的罪犯。符合相關條件的服刑罪犯，經人民法院裁定後可獲釋。