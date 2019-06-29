習近平簽特赦令　釋放9類罪犯 (23:17)

新華社報道，為慶祝中華人民共和國成立70周年，體現依法治國理念和人道主義精神，國家主席習近平簽署發布「特赦令」，特赦年齡超過75歲、曾參與對外作戰、曾為國家重大工程建設作重大貢獻等9類正在服刑的罪犯。符合相關條件的服刑罪犯，經人民法院裁定後可獲釋。
報道稱，根據第13屆全國人民代表大會常務委員會第11次會議的決定，特赦2019年1月1日前人民法院判決、正在服刑的9類罪犯：
- 參加過中國人民抗日戰爭、中國人民解放戰爭；
- 中華人民共和國成立以後，參加過保衛國家主權、安全和領土完整對外作戰；
- 中華人民共和國成立以後，為國家重大工程建設做過較大貢獻並獲得省部級以上「勞動模範」、「先進工作者」、「五一勞動獎章」等榮譽稱號；
- 曾為現役軍人並獲得個人一等功以上獎勵；
- 因防衛過當或者避險過當，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下；
- 年滿75歲、身體嚴重殘疾且生活不能自理；
- 犯罪的時候不滿18周歲，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下；
- 喪偶且有未成年子女或者有身體嚴重殘疾、生活不能自理的子女，確需本人撫養的女性，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下；
- 被裁定假釋已執行五分之一以上假釋考驗期，或者被判處管制。
上述9類囚犯中，若所犯罪行屬貪污受賄、軍人違反職責、殺人、強姦、搶劫、綁架、放火、爆炸、投毒、黑社會組織犯罪、危害國家安全、恐怖活動和不認罪悔改等，均不得特赦。
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