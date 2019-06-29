內蒙漢追薪遭帶回派出所身亡　警：事主吸煙被拒頭撞牆致死 (23:16)

網上流傳事主張關利（終年48歲）妻子帶同一名男童，在街頭舉牌請願的照片，張妻頸上掛着半個人高的手寫紙牌，紙牌上寫了其丈夫5月30日追薪時，被扣留至內蒙巴彥淖爾市五原縣西環派出所，同日死亡，派出所「沒有給出合理合法的解決方法！！！只是一味拖延」。同行男童捧着張關利的遺照。

《新京報》昨引述五原縣公安局工作人員稱，張關利是飲酒後到地盤追討約二三千元人民幣欠薪，在地盤大吵大鬧，拉上地盤電閘影響施工，警員接報到場把他傳喚到派出所調查，強調他並非遭拘留。該工作人員又稱，張關利是在受查期間「因醉酒失控」，自己用頭撞牆撞門致死，形容「他動作很快，沒一會就不行了，應該是撞到頭部或者脖子扭住了」。

但公安局另發布警情通報，稱張關利被帶回派出所後，「提出要在候問室抽煙的無理要求」，被拒後「突然用頭撞牆，隨即倒地昏迷」。警員見狀召救護車，但張關利經搶救後不治。通報又指出，事發後公安局領導已即時到場，並上報上級部門，紀委監委及檢察院「第一時間介入」，公安局並已通知張關利的家屬並向其播放全程監控片段。

（新京報）

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