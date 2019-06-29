長榮拒承諾不秋後算帳　談判破裂工會續罷工 (21:29)

桃園市空服員職業工會（桃空職工）晚上9時發出聲明，表示長榮未提出「不秋後算帳」的具體方案；在工會提出具體條文後，長榮亦未回應。工會因此宣布談判破裂，呼籲空服員等在團體協約簽訂前繼續罷工。

長榮航空亦表示，對於桃空職工要求長榮撤回上月發布、因應罷工危機的公告，內容包括營收大幅下滑甚至虧損，員工不調薪、不發年終獎金；以及恢復參與罷工的桃空職工會員權益至罷工前的狀態，包括罷工空服員可享優待機票；和不追究18名被指擅離職守宣稱罷工空服員的責任，長榮都無法同意。勞資雙方因此無法達成共識，未能簽訂團體協約。

【17:59】台灣長榮航空空中服務員罷工進入第10天，工會成員昨日深夜起對與資方協商的方案投票，至今午（29日）12時結束，點票結果為「同意方案」，空服員同意結束罷工。

長榮航空勞資新團體協約方案投票結果下午出爐，多數會員贊同方案，但工會表示，將待協議簽署完成後才正式結束罷工。工會協商代表稍後將前往桃園市政府簽訂「團體協約」，並明訂所有細項，雙方在官方代表及雙方律師協助下，訂定完整的團體協約。 不少空服員得知投票結果後，掩面流淚，不少人互相擁抱，互相打氣。

長榮董事長林寶水昨日與工會代表協商時提出6個方案，包括參與罷工行動的會員不會被秋後算帳、飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回300元新台幣 ，越洋航線來回一趟500元新台幣；BR198、BR108東京航線10月至3月共6個月開放過夜，BR716北京航線6月至8月及4月開放過夜；每月舉行勞資協商會議，每季舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃等。

（中央社/東森新聞）

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