【習特會】中美同意重啟貿易談判　特朗普允美企向華為供貨 (15:55)

特朗普在新聞發布會上表示，美國公司可以把設備賣給華為，但有前提，「我們談論的是沒有嚴重國家安全問題的設備」。他說，美國向華為出售「大量產品」，「沒關係，我們將繼續銷售該產品」，稱美國公司不滿意無法向華為銷售產品。

特朗普表示，他與習近平會面時討論過華為問題，稍後將有解決方案，可能要等待中美貿易談判進入最後階段才有結果。

美國商務部上月中正式將華為列入出口管制實體清單，意味美國公司需要申請美國出口許可，才能向華為出售產品，從而切斷華為的供應鏈。

特朗普確認，美國不會對華加徵新的關稅。他說︰「我們不會對原可以徵稅的額外3500億美元（中國商品）加徵關稅。我們不會這樣做，我們將與中國合作。」他表示，中國將與美國恢復協商，中國快將向美國購買大量糧食及農產品。

特朗普又說，與習近平會面時，並無提及華為首席財務官孟晚舟的情况，「我們確實有討論華為，但沒有討論她的情况」。去年12月初，加拿大應美國要求，在溫哥華拘捕孟晚舟。她正面臨被引渡到美國。

【12：30】中國國家主席習近平今早（29日）在大阪G20峰會期間與美國總統特朗普會晤，兩人會談80分鐘後，新華社報道，兩國領袖同意中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方表示不再對中國出口產品加徵新關稅。兩國經貿團隊將就具體問題進行討論。

特朗普在會後表示，今日與習近平的會晤「非常棒」，「我們與習近平有很好的會晤，我會說非常棒」。他表示，雙方在經貿談判上已重回軌道，稍後會發表正式聲明。

【10：50】二十國（G20）峰會正在日本大阪舉行，中國國家主席習近平和美國總統特朗普於香港時間今早10時50分展開會談，嘗試化解兩國的貿易糾紛。特朗普表示，他與習近平關係非常好，認為這將是一次有成果的會談。習近平則表示，中美「合則兩利、鬥則俱傷」。

兩人在會前先站立讓傳媒拍照，然後簡短握手返回座位。美方出席會談人士除了特朗普，還有國務卿蓬佩奧、貿易代表萊特希澤及特朗普女兒伊萬卡等。習近平先表示，中美至今建交40年，縱使國際形勢發生重大變化，但基本事實不變，就是中美「合則兩利、鬥則俱傷」，合作比摩擦好，對話比對抗好。他又稱，中美會就根本性問題交換意見，推進以協調合作穩定為基調的中美關係。

特朗普稱，若能達成公平貿易協議，將會是歷史性的，「我會說這可以是一次非常有成效的會談，我認為我們可以繼續做一些真正具紀念性的事情」。他又說，與習近平關係非常好。

（CNN）

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