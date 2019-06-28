民企「非洲豬瘟疫苗」臨牀試驗申請不獲受理 (18:41)

海南農業廳表示，未獲相應行政許可或者未經備案下，今珠不得以任何名義擅自開展臨牀試驗。

本月11日，海印發出公告表示，擬與曾任河南大學藥學院院長的許啟太、今珠簽署合作合同，投資天然藥物領域，支持非洲豬瘟的防治工作。公告還稱，許啟太及其研究團隊成功研製「今珠多糖注射液」，並擁有相關專利技術，預防非洲豬瘟的有效率不低於92%。

當日公告顯示，簽署合約後，海印擬為許啟太及其研究團隊提供1億元（人民幣，下同）履約保證金，在明年6月30日前有權透過現金支付及非公開發行股份等方式，收購今珠30%的股權。本次合作合同涉及金額約9億元，約佔海印2018年度經審計凈資產的26.21%。消息公布翌日，海印股票立即漲停，在兩個交易日內累計大升16.78%，市值增加逾10億元。

（中新社）

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