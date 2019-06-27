開國上將李克農之子李倫告別式7月1日在京舉行 (14:04)

李倫原名李潤修，1927年10月30日（農曆十月初六），出生於蕪湖市吉和街馬家巷1號，是李克農與趙瑛夫婦最小的兒子。1939年，年僅12歲的李倫在八路軍辦事處當勤務員和報務員。1941年3月，他隨父母到延安，入讀延安炮兵學校。1945年至1949年，李倫任晉綏野戰軍司令部參謀，晉察冀中央局黨校工訓班教員、地幹班黨支部書記，以及華東野戰軍特種縱隊榴炮團一營副營長和營長。他曾參加濟南、淮海、渡江等戰役，1949年在解放舟山群島戰役中榮立一等功。

中共建政後，李倫先後出任軍委原運輸司令部調度科長、原總後勤部軍事運輸部計畫處長，原總後勤部軍事交通部副部長和部長，並在1986年獲任命為後勤學院院長。至1988年，他獲中央軍委授予中將軍銜，並授予獨立自由獎章、三級解放勳章和獨立自由功勳榮譽章，後晉升為原總後勤部副部長。

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