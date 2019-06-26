學港食肆老闆「筷子開瓶」　杭州醫院半月接5宗戳穿手掌求診個案 (16:19)

據《長沙晚報》報道，日前蕭山中醫院急診科接連在深夜接獲5名年輕男子求診，他們到醫院的時候都是左手捂着右手，右手掌心插着一根筷子。蕭山中醫院手足顯微外科主治醫師熊振飛一人就接診過3宗同樣病例。

熊醫生說，3人都是20多歲年輕人，來醫院時間都在6月7日前後，「那段時間天氣熱，晚上吃大排檔喝啤酒的人多。3名小伙子都是半夜來的，連人帶着筷子一起來，棕色木筷直插掌心，最厲害一宗還傷了手部神經」。

他憶述，青年的臉部表情看起來還算自然，「大概是喝了不少酒，酒精有麻醉作用，筷子戳進手掌心大概兩厘米，手背都突起來了……小伙子說手指有些麻，我估計很可能是手部神經受損」。按穩妥的醫治方式，本該把手掌部分切開檢查神經，但青年一再拒絕，未知會否留下後遺症。

報道指出，這種用筷子開啤酒的技巧多年前就有，但真正火起來，很可能與「抖音」的視頻傳播有關，「抖音」上「用筷子開啤酒瓶」的話題有逾1500萬次播放量。而其中最高點擊的相關視頻，是香港著名食肆東寶小館老闆的表演。甚至有人專程慕名而至，學習老闆開啤酒的手藝。

熊醫生表示，能用筷子快速打開瓶蓋，基本都是掌根發力，而被扎進手掌的，便是用掌心猛頂筷子。掌根骨頭多，肉質緊實致密，而掌心沒有太多防禦結構，軟組織多，肉很嫩，用力一戳就容易戳穿。

他提醒網民切勿貪圖一時方便，或為了裝利害用筷子開啤酒瓶，建議還是用開瓶器最安全；若因而誤傷，千萬不要自己拔掉筷子，應馬上前往醫院，由醫生判斷是否存在神經血管損傷可能，必要時需要動手術探查。

其他報道：中國要求加拿大暫停對華出口肉品 稱偽造加國出口證書豬肉驗出「瘦肉精」

其他報道：【中美角力】美官員：「習特會」目標重啟貿易談判 或同意互不加徵新關稅