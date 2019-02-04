【逃犯條例】國台辦：陸委會公然介入香港事務　「一國兩制」是解決台灣問題最佳方案 (12:02)

修訂《逃犯條例》爭議未息，台灣陸委會亦多次就修例發聲明表態。在北京，大陸國台辦發言人安峰山在例行記者會上，批評陸委會公然介入香港事務，甘當反華勢力的馬前卒，一再挑釁滋事，製造兩岸對立，性質極其惡劣。
安峰山強調，任何製造對立、升高對抗、煽動敵意的企圖，都是徒勞，阻擋不了兩岸關係發展的大勢，奉勸陸委會要看清歷史大勢，順應台灣人們希望兩岸關係和平發展的強烈願望，改弦更張，避免為台海和平造成更大衝擊。
至於對台灣不少政界人物都表明不會將「一國兩制」作為選項有何回應時，安峰山稱，「和平統一、一國兩制」充分考慮台灣實際情況，是解決台灣問題最佳方案；又稱「一國兩制」在台灣具體實現的形式，會充分考慮台灣現實，聽取不同意見建議，及照顧台灣人們利益福祉。
被問及明年台灣總統大選，民進黨選情因修例爭議而提升的看法時，安峰山稱不評論台灣選舉，重申堅決反對任何人對香港的事務說三道四，發表不實言論，強調任何在香港製造混亂和干擾破壞香港繁榮穩定的圖謀，都不可能得逞。
（海外網/環球網/新京報）
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