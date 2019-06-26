【逃犯條例】國民黨初選論壇　韓國瑜郭台銘借修例爭議抨擊民進黨 (11:29)

高雄市長韓國瑜表示，中華民國憲法和兩岸人民關係條例列明，中華民國有兩個地區，一個自由地區、一個大陸地區，認為兩岸交流一定要正視中華民國存在的事實，強調當選後會促進兩岸和平、避免戰爭、經濟掛帥。

他又借近日香港修例爭議抨擊民進黨，批評民進黨執政「設東廠」、「糟蹋台灣民主」，更斥民進黨籍的總統蔡英文得了「權力中毒症」。

鴻海集團創辦人郭台銘則表示，自己沒有其他本事，只會務實賺錢，更自言「我是中華民國最強外掛」，強調競選的中心思想是和平、安定、經濟和未來，指出台灣是貿易之島，賺錢才能壯大台灣。

在香港議題上，郭台銘批評民進黨借香港反修例爭議大作文章，認為民進黨所言的「今日香港，明日台灣」是沒志氣、自我矮化的論調。他表明「一國兩制」從來不適用台灣，稱民主制度是台灣的驕傲跟堅持，承諾「一國兩制」絕不會在台灣發生。

除韓國瑜及郭台銘外，國民黨初選候選人還有前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋，和孫文學校總校長張亞中。

（中央社）

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