中國要求加拿大暫停對華出口肉品　稱偽造加國出口證書豬肉驗出「瘦肉精」 (10:22)

大使館發言人表示，近期，中國海關在查驗一批來自加拿大的豬肉產品時，檢出萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」）殘留，因此中國立即暫停了涉事企業豬肉產品進口，並要求加拿大調查。加拿大調查後發現，該批進口豬肉隨附的官方獸醫衛生證書涉嫌偽造，並發現共有188份偽造證書，涉嫌刑事犯罪。

發言人續稱，有關偽造證書是通過加拿大官方渠道發往中國監管部門，反映加拿大監管體系存在隱患，為保障中國消費者安全，中國已採取緊急措施，要求加拿大政府於周二起，自主暫停簽發對華出口肉類證書。

發言人強調，中國希望加拿大高度重視事件，盡快完成調查，並採取有效整改措施，以更加負責任的態度確保對華出口食品安全。

加拿大 聯邦農業部長比博（Marie-Claude Bibeau） 發表聲明，證實發現有偽造出口證書問題， 加拿大食品檢驗局(CFIA) 將與加國業界及中方官員緊密合作，解決事件。聲明強調，事件不影響對其他國家的出口證書。

（中國駐加拿大大使館網頁/路透社）

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