台福衛七號衛星升空　蔡英文：台灣太空科投發展里程碑 (19:21)

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蔡英文、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Christensen）等在新竹國家太空中心觀看升空過程直播；衛星順利升空後，現場歡呼掌聲不斷。

福衛七號共包含6枚衛星，是一組最精密及最先進的氣象衛星。它由Space X公司獵鷹重型火箭搭載，以主火箭「獵鷹9號（Falcon 9）」為核心，加上兩個額外的獵鷹9號助推器推進。火箭升空後，第一級助推器順利降落到回收台；惟最沉重的主推進器在升空後約11分45秒傳出火光，疑似爆炸，主火箭墜落海中，回收失敗，詳情有待Space X說明。

太空中心表示，在發射後的93分鐘，第一枚衛星開始與火箭分離；6枚衛星完全分離歷時13分鐘；最後的第六枚衛星在下午約4時18分分離。6枚衛星會停留在距離地表約720公里的同一暫駐軌道上，圍繞地球運行，之後會自動運作到某個狀態後停下來，待地面操控系統檢查後，衛星儀器才會真正「開機」，開始執行任務。

台美合作的福衛七號，預計最快年底將取代服役逾12年的福衛三號，擔起氣象觀測的任務。台灣現正服役中的衛星，除福衛三號外，還有有去年才發射的五號。

（綜合報道）

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