疑前妻與子有染　台漢殺妻兒囚終身 (18:56)

判決書指出，黃證庭1985年8月間因家庭暴力而與吳婦離婚後，由吳婦獨自撫養兒子。2017年2月間，黃證庭與吳婦一起做臨時工而重逢，吳婦同情黃證庭生活不順遂，同意對方住進苗栗縣竹南鎮的住處。同年5月3日凌晨3時多，黃證庭持修理沙發用的剪刀，在住處2樓臥室，趁吳婦不備朝其頸部猛刺。黃證庭的兒子聽到母親哀嚎聲查看，試圖搶下黃證庭手上剪刀，二人一路追出屋外。黃證庭與兒子拉扯時剪刀掉落路面，但他立即撿回，並朝兒子頭頸、身體刺下，母子二人因出血性休克死亡。

檢方偵辦時，黃證庭宣稱行兇動機是懷疑前妻母子亂倫，檢方認為被告不思感念前妻准予居住的恩情，竟狠心殺害母子，手段凶殘，又編造母子亂倫的行兇動機，把過錯推卸給死者，「既取人性命，又奪人名節」，毫無悔意而求處死刑；苗栗地方法院一審認定他犯案時心智缺陷，兩罪皆判無期徒刑。

案件經上訴台灣高等法院台中分院，合議庭認為，黃證庭因不當猜想而行兇，更殺害未曾養育過的兒子，顯然惡性重大，審酌黃男犯後與救護人員配合，尚有出於真意彌補犯行的行為。二審台中高分院依殺人罪，就黃證庭殺害前妻部分判處有期徒刑15年、殺害兒子部分判處無期徒刑，合併應執行無期徒刑，並褫奪公權終身。黃證庭不服二審判決提起上訴，最高法院認為二審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。

(中央社/自由時報)

其他報道：港大民研：林鄭月娥最新得32.8分 歷任特首最低

其他報道：區旗上寫「香港政府真無恥」 古思堯侮辱區旗罪成入獄6周

其他報道：民陣成員被沒收手機案警上訴 爭議無搜查令可否查閱被捕者手機