工藝美術師涉惡被捕　意外揭內地紫砂壺造假氾濫 (18:16)

錢麗媛讓徒弟做「槍手壺」的情况業內均有耳聞。國家級工藝美術師盧小偉透露，錢麗媛因發現徒弟做好壺、敲好章後私下賣掉，心感不滿，於是事發當日，「錢麗媛就找到她乾兒子和好幾個人去找麻煩，還說是要打假。」最終徒弟鄭某報警，錢麗媛被捕。

宜興市公安部門早前公布，錢麗媛案件源於徒弟鄭某為其代工出現糾紛，涉及「代工壺」。《新京報》報道指出，除了一些頂級大師會尋找「槍手」代工外，一些職稱較高的工藝美術師也存在代工亂象。

紫砂藝人張美蘭（化名）表示：「真正的紫砂大師都上了年紀，一年也做不了幾把，費時費力，就找人代工。」紫砂藝人王珺（化名）亦說，被大師默許的代工產業中，有名氣的大師們都讓自己的徒弟來代工；還有一些大師把自己的印章按照一年幾萬到幾十萬元人民幣的價格賣給「槍手」。

一名匿名國家級工藝美術師接受《新京報》採訪時說，很多紫砂大師上了年紀後，就靠賣自己的名聲賺錢，找自己的徒弟或其他「槍手」代工，然後授權敲上自己的印章，配上手寫的證書，再高價推向市場，「不明白內情的人，根本不知道這壺的真假。要是有人找到大師，大師也會說是自己做的」。

（新京報）

其他報道：【中美角力】商務部︰中美經貿團隊正落實兩國元首重要共識

其他報道：【華為風波】劉曉明：中國從未利用科技監控人民