【中美角力】商務部︰中美經貿團隊正落實兩國元首重要共識 (11:17)

外交部和商務部等多個部委，今日（24日）就國家主席習近平出席二十國集團（G20）領導人第十四次峰會，舉行中外媒體吹風會。外交部長助理張軍表示，習近平在大阪期間，將出席峰會4個階段的會議，並會應多國領導人要求會面，亦會與金磚國家、中俄和中非等領導人舉行非正式會議。
張軍表示，單邊主義和保護主義嚴重衝擊國際經濟秩序，破壞全球價值鏈、產業鏈和供應鏈，令世界經濟面臨的風險和不確定性上升，市場信心嚴重受挫；二十國集團峰會是國際經濟合作的重要論壇，中國長期為促進經濟增長作重要貢獻，發揮負責任的作用。
商務部副部長王受文則稱，中美經貿團隊正落實兩國元首重要共識，就下一步的溝通問題進行討論。他表示，習近平上周二（18日）應約與美國總統特朗普通電話，特朗普其間表示美方非常重視美中經貿合作，希望兩國工作團隊能夠就雙方存在的經貿分歧溝通；習近平亦同意為尋找雙方經貿分歧的解決辦法，經貿團隊可以溝通。王受文表示，中美都是世界貿易組織的重要成員，中美協議必須符合世貿規則，中美雙方正繼續為溝通進行討論。
王受文又指出，中國支持多邊貿易主義，反對保護主義，中方支持世貿組織改革，增加權威性，以及為各國構建非歧視投資環境而努力。
（澎湃新聞／聯合網）
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