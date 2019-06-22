新疆建首座動物遷徙天橋　料下月底啟用 (21:29)

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該國道工程2017年開工，預計今年7月30日完工；為了方便沿線野生動物，全線設21處「下穿式」動物遷徙通道，其中最大一處長約546米、寬26米、高8米。工程另設一座動物遷徙天橋，長約100米、寬50米、高6米，橋面上鋪設50厘米厚砂土層，與周圍土質保持一致。總工程師張秀振介紹，天橋兩側設有4個飲水池，確保動物有水可飲用；橋面上還鋪撒草種、動物糞便引導動物通過；天橋防護牆將塗抹淺色塗料，避免動物受驚。

國道環保工程師劉偉偉稱，這些野生動物遷徙通道的地點，是根據專家常年觀測動物遷徙軌迹來確定。劉偉偉又說，遷徙天橋位置，就在動物遷徙路線範圍內，借山丘地勢建成上跨式天橋，不改變動物的遷徙路徑；道路從橋下穿過，也減少行車對動物遷徙的影響。

新建國道起點位於喀拉通克鎮規劃火車站南側，終點位於五彩灣火燒山互通處，全長226公里，途經新疆卡拉麥里有蹄類野生動物自然保護區，在這裏主要生活的動物包括蒙古野驢，以及很多國家重點保護動物，如鵝喉羚（黃羊）、馬鹿、盤羊、野山羊等。

（天山網/新華社）

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