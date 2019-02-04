罷工第3天　長榮取消112航班包括12班往來香港　料明天更嚴重 (17:58)

長榮航空今日上午宣布，因應桃園市空服員職業工會持續對長榮航空發動罷工，明天93個由台灣出發的航班將取消54班，分別為桃園機場45航班、松山機場2班、台中機場5班，和高雄小港機場2班，影響約1.16萬名旅客。

另長榮航空原訂明天返回台灣的95個航班，預計將取消59班，分別為桃園機場50班、松山機場2班、台中機場5班，和高雄小港機場2班，影響約1.3萬名旅客。總計明天長榮航空將取消113班，影響逾2.4萬名旅客，比今天還多。

長榮航空表示，會盡最大努力將旅客轉往乘搭其他航空公司（即簽轉），將影響程度降到最低。不過，桃園機場長榮櫃台今天仍有不少等待簽轉旅客，有人提前「夜宿機場」，希望盡快抽取號碼牌獲得簽轉，其中不少人抱怨罷工造成他們不便，旅程受阻。不過，有台灣旅行業者認為，現在已進入暑期旺季，要成功簽轉機會不大。

另外，針對長榮航空提出非法罷工損害賠償訴訟，桃園市空服員職業工會今天表示，公司曲解勞工董事訴求為違法事項，甚至有打壓罷工活動的行為，預計最遲在25日（下周二）提出反訴。

（中央社/中時電子報）

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