大灣區9市年薪百萬人才 獲政府稅務補貼30萬元 (17:39)

根據該通知，在大灣區工作的境外高端人才和緊缺人才，在9市繳納的個人所得稅已繳稅額超過其按應納稅所得額的15%計算的稅額部分，由9市政府給予財政補貼，該補貼免徵個人所得稅。也就是說，年薪100萬的高端人才，原本需繳納45萬元個人所得稅。而按廣東省的政策，45萬元中高於100萬元的15%（即15萬元）的部分，即30萬元，將全部由9市政府補貼給個人。

通知稱自今年1月1日起執行，試行一年。實行範圍是廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市等粵港澳大灣區9市。上月26日，深圳市副市長王立新透露深圳市將實施上述新政，當時他說：「你一下子多了30萬，家裏的人很高興，所以你的日子也會更好過。」

另外，通知還對境外高端人才和緊缺人才的劃分作出規定，要求申報人是香港、澳門永久居民，取得香港入境計劃（優才、專業人士及企業家）的香港居民，台灣地區居民，外國國籍人士，或取得國外長期居留權的回國留學人員和海外華僑。他們除在9市工作，還必須是「國家、省、市重大人才工程入選者，取得廣東省『人才優粵卡』、外國人工作許可證（A類）或外國高端人才確認函的人才，以及國家、省、市認定的其他境外高層次人才」，或國家、省、市重大創新平台的科研團隊成員，高等院校、科研機構、醫院等相關機構中的科研技術團隊成員，在廣東省重點發展產業和領域的技術骨幹和優秀管理人才，以及9市認定的其他具有特殊專長的緊缺急需人才。

（廣州日報/第一財經/澎湃新聞）

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