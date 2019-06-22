【中美角力】彭斯再推遲中國人權政策演說　免影響G20「特習會」 (11:04)

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美中互向對方進口商品徵收關稅，特朗普下周出席在日本大阪舉行G20峰會時，計劃與習近平會面，料將討論如何避免因貿易戰而起的緊張局勢進一步升溫。

路透社周五（21日）引述白宮官員報道，美中雙方仍有空間取得進展，即使只是寸進，也不希望扼殺這微小的進步空間。白宮將彭斯的演說押後，是不希望冒險，令中美關係緊張升溫。特朗普與習近平通電話後，認為彭斯在G20峰會後發表講話較為合適。

彭斯原定於六四30周年當日（4日）發表批評中國人權紀錄的演說，但被總統特朗普要求押後本月24日發表，以免影響尋求G20峰會上與習近平會面；現在進一步押後至G20峰會（28日至29日）之後才發表。

（路透社）

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