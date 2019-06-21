郭台銘鴻海交棒劉揚偉　股東會如造勢會 (16:29)

郭台銘現身時，上千名小股東高喊「總統好」，並熱烈鼓掌。股東會上午9時開始，郭台銘表示由於他目前積極參與國民黨初選，不會回任董事長，這次股東會是他最後一次以董事長身分現身。現場股東熱烈鼓掌歡迎，並高喊「郭台銘當選」。股市投資名人「阿土伯」高喊「郭總統好」，並說台灣的經濟只有郭台銘才能救，郭台銘出來是「三請孔明」；也有股東高喊「郭董選總統，不為名利，不像韓國瑜」。

股東會結束後，郭台銘作告別演講，與股東一一握手，表示現在放下鴻海很捨不得，但他不後悔，未來4年他會貢獻給中華民國。

股東會後，鴻海立即舉行董事會，確定由負責半導體事業、晶片業務主管劉揚偉接任董事長。劉揚偉2007年進入鴻海，曾擔任郭台銘特助。針對近期外界流傳鴻海撤離大陸，劉揚偉表示：「目前沒有計劃增加中國以外的產能。」鴻海集團周一也發聲明稱，相關流言均為不實信息，目前富士康在大陸各園區生產經營有序，並無撤資。

（中央社）

其他報道︰習近平結束朝鮮訪問返國

其他報道︰特朗普G20會晤習近平 將提加拿大人被拘問題

其他報道︰伊朗擊落美軍無人機 特朗普信無意 局勢一度升溫 油價飈6%

其他報道︰喜馬拉雅山脈融冰快一倍 冰川縮1/4