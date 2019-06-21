郭台銘鴻海交棒劉揚偉　股東會如造勢會 (16:29)

投入國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘今日（21日）出席鴻海股東會，正式把董事長的職務交棒。他表示有要務要請假，指定董事呂芳銘主持之後即離席。而會上一眾股東氣氛高漲，現場儼如造勢大會，場外有後援會發放郭台銘的青天白日旗帽子。
郭台銘現身時，上千名小股東高喊「總統好」，並熱烈鼓掌。股東會上午9時開始，郭台銘表示由於他目前積極參與國民黨初選，不會回任董事長，這次股東會是他最後一次以董事長身分現身。現場股東熱烈鼓掌歡迎，並高喊「郭台銘當選」。股市投資名人「阿土伯」高喊「郭總統好」，並說台灣的經濟只有郭台銘才能救，郭台銘出來是「三請孔明」；也有股東高喊「郭董選總統，不為名利，不像韓國瑜」。
股東會結束後，郭台銘作告別演講，與股東一一握手，表示現在放下鴻海很捨不得，但他不後悔，未來4年他會貢獻給中華民國。
股東會後，鴻海立即舉行董事會，確定由負責半導體事業、晶片業務主管劉揚偉接任董事長。劉揚偉2007年進入鴻海，曾擔任郭台銘特助。針對近期外界流傳鴻海撤離大陸，劉揚偉表示：「目前沒有計劃增加中國以外的產能。」鴻海集團周一也發聲明稱，相關流言均為不實信息，目前富士康在大陸各園區生產經營有序，並無撤資。
（中央社）
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