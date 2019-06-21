中國研製磁懸浮人工心臟　7宗手術成功 (16:48)

「中國心」直徑50毫米、厚度26毫米、重量不到180克，2015年由中國自主研製成功。目前全磁懸浮人工心臟已完成臨牀試驗手術4宗、人道主義救援手術3宗。河北省唐山市29歲的何鑫是一名心衰竭患者，兩個多月前在醫院接受手術治療，安裝一顆全磁懸浮人工心臟，他是該項目臨牀試驗的第一名患者。何鑫說，之前走動二三十米就覺得無力，現在可以步行近千米，還可以自己上樓梯。

統計數據顯示，中國目前至少有1000萬心力衰竭患者，是世界上最多心衰竭患者群的國家之一。對於心衰患者的治療一般有兩種方法：一是心臟移植，中國每年可以提供移植的心臟僅300個左右；第二種方法就是人工心臟。

從1950年代開始，人類開始人工心臟的研究，全磁懸浮式人工心臟屬於第三代，裝上後患者甚至可以參加體育運動。血泵是全磁懸浮人工心臟最核心的部分，研發全磁懸浮人工心臟的一大難題，就是在保證血泵高效率運轉的同時，把血泵體積盡量縮小。「中國心」研究團隊利用永磁鐵和電磁鐵的不同特性，通過特殊調製方法，降低電磁鐵的體積和功耗要求，從而實現減小齒輪直徑，把血泵體積整體縮小。原來六七十毫米直徑的血泵，縮小到50毫米，厚度也減小到26毫米。

（央視財經微博）

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