習近平結束朝鮮訪問返國 (15:46)

在會談後，昨晚的歡迎宴會在平壤木蘭館舉行，晚上約7時許，習近平和夫人彭麗媛在金正恩和夫人李雪主陪同下步入宴會大廳，全場起立，長時間熱烈鼓掌。歡迎宴會開始後，習近平和金正恩在宴會上分別致辭。金正恩說，通過過去一年4次會晤，他同習近平確認堅持社會主義制度是維護朝中友誼的核心。「今天習近平總書記同志訪朝，又掀開了朝中友誼新的燦爛一頁。」

習近平在致辭中指出，當前朝鮮黨和人民在金正恩委員長領導下，實施新戰略路線，集中力量發展經濟、改善民生，掀起了朝鮮社會主義建設新高潮。「中方願同朝方一道，共同開創中朝關系和地區持久和平、共同繁榮的美好未來。」

晚上9時40分許，可容納10萬餘人的五一體育場座無虛席，習近平和夫人彭麗媛在金正恩和夫人李雪主陪同下，到達體育場主席台，觀眾全體起立鼓掌歡呼，隨後一起觀看了大型團體操和藝術演出《戰無不勝的社會主義》。

另外，習近平今日上午曾到訪象徵中朝友好關係的友誼塔及朝鮮勞動黨總部。

（新華社/朝中社/央視網/韓聯社）

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