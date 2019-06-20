習近平抵平壤　金正恩機場親迎　數十萬人夾道歡迎【短片】 (21:49)

習近平積極評價朝方為維護半島和平穩定、推動半島無核化作出的努力。他指出，朝鮮半島形勢關乎地區和平穩定，過去一年半島問題重現對話解決的光明前景，贏得了國際社會認同和期待。國際社會普遍希望朝美談下去並談出成果。「中方願為朝方解決自身合理安全和發展關切提供力所能及的幫助，願與朝方及有關各方加強協調和配合，為實現半島無核化和地區長治久安發揮積極建設性作用。」

金正恩表示，朝鮮過去一年多來為避免局勢緊張、管控半島局勢，採取了許多積極舉措，但沒有得到有關方面積極回應，這是朝鮮不願意看到的。朝鮮願保持耐心，同時希望有關方面與朝鮮相向而行，探索符合各自合理關切的解決方案，推動半島問題有關對話進程取得成果。

朝鮮高度評價中國在半島問題解決過程中發揮的重要作用，願繼續與中國加強溝通和協調，努力推動半島問題政治解決取得新進展，維護半島和平與穩定。

【15:26】中國國家主席習近平中午12時許抵達平壤，展開對朝鮮兩天國事訪問，朝鮮領導人金正恩及夫人李雪主親到機場迎接。

機場上中朝兩國國旗飄揚，近萬名群眾列隊及揮動花束，歡迎習近平及夫人彭麗媛到來，隨行有中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等。習近平下機後，與到來迎接的金正恩握手。朝鮮在機場舉行歡迎儀式，在21響禮炮聲中，軍樂隊奏中朝兩國國歌，習近平在金正恩陪同下檢閱朝鮮人民軍三軍儀仗隊。

歡迎儀式結束後，習近平乘車前往錦繡山迎賓館，沿途有數十萬群眾揮舞中朝兩國國旗和鮮花，夾道歡迎。

【08:20】中國國家主席習近平今明（20日及21日）兩天訪問朝鮮，是中國最高領導人相隔14年對朝鮮國事訪問。

外界關注習近平此行能否為今年2月河內「特金會」無果而終後，陷入僵局的美朝無核化對話注入動力。鑑於習近平訪朝日程較短，兩名領導人或在今日下午舉行首腦會談，朝鮮領袖金正恩料偕太太李雪主出席歡迎晚宴。此外，習近平可能於明日瞻仰中朝友誼塔，並與金正恩共晉午餐。首腦會談結果可能在習近平回國之際公布。

（韓聯社）

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