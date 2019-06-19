央視電影頻道改播中美愛情片　疑因中美關係緩和 (18:39)

國家主席習近平和美國總統特朗普昨日互通電話，雙方同意在下周日本大阪舉行的20國集團（G20）峰會上會晤，雙方的團隊將啟動談判，中美緊張關係稍現緩和。

今年5月，中國央視六套（CCTV6）曾連續播放《英雄兒女》等多部抗美援朝題材的電影。據CCTV6今早發布的節目單顯示，《黃河絕戀》在10時21分播出，而上周紙媒刊發的《電視節目表》則顯示，CCTV6原計劃在今早10時10分左右播出影片《我為相親狂》，《黃河絕戀》是臨時改播。

根據影視資料，該片曾獲得金雞獎最佳女主角、百花獎最佳故事片、華表獎優秀故事片等眾多獎項，講述發生在二戰後期的故事，盟軍飛行員歐文因飛機被日軍軍艦炮擊擊中，懂英文的女軍醫安潔奉命護送他前往根據地。歐文通過與安潔的交流，對中國有了更深了解，並漸漸愛上美麗、聰慧、堅強的安潔。

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