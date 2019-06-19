朝鮮官媒刊習近平署名文章：願中朝加強戰略溝通　維護半島和平穩定 (16:11)

習近平在文中指出，中朝幾代領導人一直保持密切交往，長期以來，在中朝兩黨領導下，不論在共同反對外來侵略、爭取國家獨立和民族解放的鬥爭中，還是在開展社會主義革命和建設事業中，兩國人民都彼此信賴，相互支持。

習近平表示，無論國際風雲如何變幻，中國黨和政府鞏固發展中朝友好合作關係的堅定立場都沒有變，中方將堅定支持金正恩帶領朝鮮黨和人民貫徹落實新戰略路線，集中精力發展經濟、改善民生，推動朝鮮社會主義建設取得新的更大成就。

通過今次對朝鮮國事訪問，習近平期望能加強與朝鮮的戰略溝通，加強雙方友好交往和務實合作，落實已商定的合作項目，擴大教育、旅遊、民生等各領域交流合作；推進半島問題政治解決進程、維護半島和平穩定。

習近平表示高興看到金正恩正確的決策，在各方共同努力下，半島和平對話的大勢已經形成，解決半島問題面臨難得的歷史機遇，並得到國際社會普遍認同和期待，「中方願意和朝鮮同志攜手努力，共謀實現地區長治久安的大計」。

（新華社）

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