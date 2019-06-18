中國海南整治洋地名　維也納酒店被批「崇洋媚外」 (23:00)

海南省民政廳上周二（11日）發布需清理整治不規範地名清單的公示，省會海口市共有26個，旅遊城市三亞也有14個，其中維多利亞花園、維多利亞酒店、海德堡酒店、陽光巴洛克小區、奧林匹克花園、昌茂澳洲園小區、塞維拉小區、馬德里小區等因「崇洋媚外」被列入清單；156人文行館、畢弗利別墅等因「怪異難懂」被列入清單；珊瑚宮殿、帝王花園小區被指「帶有封建色彩」；中央海景大道商業街、中央大道被認為刻意誇大亦被列入清單。

海南省民政廳黃姓官員稱，雖然有很多冠以洋名的酒店被列入整改，但像希爾頓酒店這類由外語音譯成漢字，且經過有關部門批准的名字則不會列入清單。至於屋苑的名稱更改則涉及房產證、身分證、戶口簿等多個系統，若屋苑內有三分之二業主同意，將推動改名。

2018年底，民政部、公安部等6個部委聯合發布《關於進一步清理整治不規範地名的通知》。今年4月，「民政部區劃地名司」舉辦清理整治不規範地名示範培訓班，隨後各地陸續展開清理整治工作。陝西、湖北、山東、浙江和貴州等多地已於近日清理整治了一批不規範地名。廣東省民政廳上月也公布了第一批包括廣州、珠海、汕頭、惠州、雲浮5市251個不規範地名，其中廣州市被認為「怪」的地名有新天半山、時代花生等，「洋」的則有智滙Park、羅馬花園等。

（綜合報道）

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