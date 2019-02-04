四川6級地震增至13死134傷　Angelababy急走20層樓梯奔逃【短片】 (14:58)

【12:50】據新華社報道，截至今早8時20分，宜賓市長寧縣地震已造成12人死亡，134人受傷。長寧14名被困者已全部救出。當局徹夜調動周邊6市300多名消防員星夜馳援，應急管理部亦會同國家糧食局和物資儲備局，緊急調撥大量物資送往災區。

四川省地震局監測預報處處長杜斌表示，此次地震的震中構造上位於相對穩定的華南塊體（揚子准地台）內，震區100公里範圍內地表無大規模區域性活動斷裂。

今次地震造成部分房屋垮塌和損毀，因地震引發的塌方和滾石亦導致宜賓宜敘高速公路被關閉，309省道暫時封路，當地13條高壓供電線路和部分統計基站損壞，有關方面正在搶修。

受地震影響，鐵路12306網站亦顯示，今日成貴、成渝、成昆線多趟動車停駛，或顯示「行車時間調整，暫無確定」狀態。

宜賓市政府新聞辦表示，飲用水、食物、帳篷、棉被等救援物資陸續抵達災區。宜賓市已成立多個工作組，宜賓市自然資源和規劃局已組織專業技術人員，對轄區內1254處地質災害隱患點立即啟動震後地質災害隱患排查。同時，瀘州、內江、樂山、自貢、資陽等地也在全力部署開展次生地質災害防範工作。

多名前四川前消防軍警所在民間救援組織亦已準備待發，但截至目前尚未收到當局要求增員的命令。有成員接受《明報》採訪時表示，未接獲當局要求增員的消息，證明災情暫時可控，官方救援力量亦暫時充足，同時顯示經5‧12地震後四川乃至全國的應急救援體系運作和協調有效有序。

【08:34】四川宜賓市長寧縣雙河鎮昨晚（17日）深夜發生6級地震，截至今日（18日）上午5時20分，增至11人死亡，122人受傷。長寧縣當局救出13人，1人正在施救，無生命危險。

截至今早5時30分，四川省地震局共錄到54次2級或以上餘震，其中1次達5.0至5.9級地震。在雙河鎮葡萄村，一名被困瓦礫的7歲男孩，被救出時證實遇難。雙河鎮有不少房屋倒塌，許多民眾在雙河鎮廣場上休息，或以車為家，在車中睡覺；梅硐鎮亦有一座賓館倒塌。地震導致約3.8萬戶停電，部分電力設施及道路受損。

四川省委書記彭清華要求全力救治傷者及轉移受災群眾，省政府啟動地震應急二級響應，省地震局派出現場工作隊趕赴震區。應急管理部組織工作組趕赴災區，並與國家糧食及物資儲備局，緊急調撥5000頂帳篷、一萬張折疊牀及二萬張棉被，支援救災。省地震局專家杜方表示，由於所在區域發震能力有限，當地發生更大規模地震的可能性不大。

地震發生時，正在四川成都拍劇的藝人Angelababy（楊穎）親歷地震，她在微博上報平安說︰「地震了，走了20+層的樓梯下來」，「怕怕，震感明顯。希望大家沒事。」

（中新社／新華社／ ETtoday新聞雲）

相關報道︰四川6級地震 死傷20多人

其他報道︰任正非料華為兩年少賣300億美元 稱美打擊難阻前進 2021可重生

其他報道︰美商務部長：特習會成果或復談

其他報道︰金正恩邀請 習周四國事訪問朝鮮