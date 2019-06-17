【逃犯條例】外交部駐港公署連續第二日批外媒妄評修例 (16:33)

外交部駐港公署連續第二日發表聲明，針對個別外媒妄評港府修例，提出嚴正交涉。公署負責人指出，有個別西方媒體罔顧事實，公然挑唆外部勢力，干預香港事務，為此表示強烈不滿和堅決反對。
負責人在今日（17日）聲明中表示，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力、以任何方式干涉，外部施壓只會激起包括香港同胞在內全體中國人民的強烈義憤，「其後果必然是搬起石頭砸自己的腳」。
該負責人促請有關媒體糾正錯誤，尊重港府宣布暫緩修例的基本事實、尊重香港警隊依法守護香港法治和社會安寧的基本事實，摒棄偏見，停止混淆視聽、煽風點火。
負責人亦重申，中央對特首林鄭月娥宣布暫緩修例，表示支持、尊重和理解，將一如繼往堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。
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