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官媒評論文章質疑策動市民上街者　有政治目的擬攻擊中央政府 (09:35)

《逃犯條例》修訂風波不斷升溫，即使特首林鄭月娥前日（15日）宣布暫緩修例仍未能平息民憤，民陣昨日（16日）再發起遊行，重申要求撤回修例及林鄭月娥下台。 民陣稱近200萬人參與，警方則估計經原定遊行路線最高峰人數約33.8萬。中新社昨晚（16日）發表評論文章，稱有人策動對修訂《逃犯條例》一知半解的普通市民上街，質疑其背後動機有政治目的，是「破壞香港與內地關係，攻擊中央政府」。

評論文章稱，「不知反對者是反對草案條文內容或修例目的，還是反對草案進行立法會二讀等程序，抑或就為了反對修例」，又說在此時「策動不明就裏、對修例一知半解的普通市民上街，『比拳頭』、『秀肌肉』，似有難言之隱，讓人難免懷疑其背後政治目的——摧毀特區政府管治權威，破壞香港與內地關係，攻擊中央政府」。

文章稱，有些人「逢中必反」，凡事只要涉及香港與內地、與中央政府沾點邊，就會反對。評論指出，特區政府暫緩修例工作，認為香港社會各界應把握好溝通機遇，更充分、理性討論條例草案，達成更大共識，推動香港法治進步。

另外，《人民日報》海外版今日（17日）有以「凝心聚力共促香港繁榮發展」為題的評論文章，稱中央政府堅決反對外部勢力干預香港事務和中國內政，支持特區政府暫緩審議修例，希望香港市民理性和平守護好穩定的共同家園，凝心聚力共促香港的繁榮發展。

評論表示，中央堅定支持特區有關修例工作，相信經過特區政府努力工作和社會各界的理性討論，香港社會一定能夠消除疑慮，達成共識，共同維護香港在國際社會的良好法治形象。

（中新社／人民日報海外版）

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