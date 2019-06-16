【逃犯條例】台5000人立院促港府撤回修例 (16:38)

就在香港今日（16日）下午再次發起大遊行之際，在台灣的港生及挺港團體，已提前在立法院外集結倡議，聲援香港反對修訂《逃犯條例》的行動，要求香港政府撤回修例，而非只是暫緩，也提出台灣須設立庇護港澳政治難民的具體配套，及呼籲各政黨總統參選人明確承諾拒絕「一中和平協議」等訴求，現場人數在下午3時許已破5000人。
在台港生及畢業生逃犯條例關注組、台灣公民陣線及台灣青年民主協會等團體，今天在台北市濟南路集結，聲援香港反修例行動，並提出訴求。在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組組長、遊行發起人何泳彤朗誦粵語版聲明，另也發表英文版聲明。示威者譴責港府鎮壓和平抗爭，呼籲追究警方責任；港府應承認612和平示威並非「暴動」，釋放被拘捕的抗爭者；要求港府撤回《逃犯條例》修訂，而不只是暫緩；要求港府釋放被逮捕的抗爭者、停止司法追訴。
示威者又要求立法院發表反修例聲明，反對將台灣人移交中國；呼籲台灣政府與立法院應設立庇護港澳政治難民的具體配套；並針對香港公務員、警察、有中資背景的港資來台進行嚴格管制；呼籲台灣與各國政府共同檢視香港民主、人權、法治狀況，阻止中國大陸傷害香港。同時也呼籲各政黨及總統參選人明確承諾拒絕「一中和平協議」；各政黨及總統參選人應於面對大陸政府的場合，提出人權訴求並反對《逃犯條例》修訂。
有示威者表示，香港政府近日持續以暴力手段鎮壓抗爭者及記者，包括使用催淚彈、橡膠子彈和布袋彈等，加上香港特首林鄭月娥昨日未承諾撤回條例，「對此，我們呼籲林鄭月娥即刻承諾撤回法案，負起鎮壓人民與迫使警民衝突的政治責任」。
（聯合報/中國時報）
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