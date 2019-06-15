【逃犯條例】陸委會籲港府回應台灣司法互助請求　關注修例後續發展 (19:08)

特首林鄭月娥下午宣布暫緩修訂《逃犯條例》，承認即使修例按原定目標在7月底前通過，亦可能無法處理台灣殺人案。台灣陸委會呼籲，港府回應台灣此前提出的司法互助請求以處理案件，又表示會持續關注香港修例的後續發展。
陸委會形容港府在香港市民大規模抗議後，宣布暫緩修訂《逃犯條例》是「懸崖勒馬」，批評條例企圖把台港司法互助問題納入「一個中國」框架處理，強調台灣不可能同意「侵害人權自由及國家主權」的《逃犯條例》。
陸委會表示，台方對於台灣殺人案自始即展現誠意、善意與同理心，呼籲港府回應台方的司法互助請求，共同釐清管轄權及案情，相信將有助解決案件，還受害者家屬公道。
台灣外交部長吳釗燮批評，林鄭月娥以台灣不接受以現有修例情況移交台灣殺人案疑犯，作為暫緩修訂《逃犯條例》的理由，說法是「不道德、可恥」，令人無法接受。他對香港的自由與人權受攻擊感到憂心，促請林鄭月娥務必聆聽人民聲音及負責。
香港男子陳同佳去年涉在台灣殺害懷孕女友潘曉穎，棄屍後潛逃回港，港府以無法律基礎移交陳同佳到台灣，以及要堵塞法律漏洞為由，啟動修訂《逃犯條例》。台灣就此已多次表明，不接受港府透過修例移交陳同佳到當地。
（聯合新聞網）
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