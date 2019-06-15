【逃犯條例】外交部耿爽：支持尊重理解特區政府決定 (18:42)

耿爽又表示，香港回歸以來，一國兩制、港人治港、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，事實有目共睹。保持香港繁榮穩定，不僅符合中國的利益，也符合世界各國的利益。他強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預；中方維護國家主權、安全和發展利益、維護香港繁榮穩定的決心堅定不移。

逃犯條例 相關報道：

【逃犯條例．特首記招】林鄭宣布暫緩修訂逃犯條例 解說後整合意見徵詢議員決定下一步

【逃犯條例．特首記招】林鄭堅稱分歧只因溝通不足 認未仔細研究大律師公會意見

【逃犯條例．特首記招】道歉？下台？林鄭月娥沒正面回應 強調初心正確不撤修例

李家超通知立法會收回二讀 梁君彥籲遊行市民和平理性

修例由爭議至暫緩全時序

港澳辦：續堅定支持林鄭依法施政 讚港警「市民安全守護者」

行會非官守議員支持暫緩修例 理解警方執法

民主派提4要求：撤修例、撤暴動定性、不檢控被捕者、林鄭下台

政黨回應 涂謹申：林鄭應下台 經民聯：支持暫緩修訂

台灣殺人案死者家屬求助民建聯 李慧琼：會要求政府想辦法

工總盼各界回歸理性討論 總商會籲政府釋除各方疑慮

藝文界絕食逾85小時 教大講師黎明發燒血糖急降

網傳內地公安來港冒警執法 警方澄清「絕無其事」

民陣：政府一日未撤修例 會堅持反對下去

消息：中聯辦急召人代政協明早9時半開會 料談暫緩修例

路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」 感成磨心

林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例 中午先向建制派議員解釋

彭定康：英有責任幫港走出黑暗時期 港應公開研訊警察使用過度武力

美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫 不大可能修訂《香港政策法》

4月曾拒出口防暴盾 武器輸港 英：倘違人權準則即撤許可

要求登記「立法會外大型集會」傷者身分 醫管局：助重大事故控制中心處理​​​​​​​

4年終修好家裂 一場遊行再撕開 佔運黃藍對立重現 抗爭姊不怪警察弟

北京探子「戰場」收風 不願港重演六四

媽媽集會呼「不要做天安門母親」促撤修例 隻身擋警城姐：林鄭無父母心

27前高官議員包括施祖祥籲撤草案 黎慶寧：香港要冷靜期 盼勿再流血（附名單）

回歸前立法局審議《逃犯條例》 黎慶寧時任保安司

建制派倡暫緩修例 民主派續要求撤回

行會成員意見分歧 陳智思稱對立激烈難討論 湯家驊籲尋中間方案