【逃犯條例】外交部耿爽：支持尊重理解特區政府決定 (18:42)

外交部發言人耿爽表示，注意到香港特區行政長官林鄭月娥今日（15日）宣布，特區政府決定暫緩修訂《逃犯條例》工作，國務院港澳事務辦公室發言人已就此發表談話；中央政府對特區政府這一決定表示支持、尊重和理解，會繼續堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政，與社會各界人士共同維護好香港的繁榮穩定。
耿爽又表示，香港回歸以來，一國兩制、港人治港、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，事實有目共睹。保持香港繁榮穩定，不僅符合中國的利益，也符合世界各國的利益。他強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預；中方維護國家主權、安全和發展利益、維護香港繁榮穩定的決心堅定不移。
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