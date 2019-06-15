華人科學家首獲愛因斯坦世界科學獎　研發心臟起搏器毋須電池 (18:56)

王中林研發的心臟起搏器毋須電池供應，可從心臟搏動中積聚能量以確保起搏器正常運作。愛因斯坦世界科學獎評選委員會稱，王中林在納米發電機和自供能系統研究方面作出影響深遠的開創性貢獻，使人類從環境和生物系統中獲取能量的構想成爲現實，「有望在不久的將來改變世界」。

今年初，國際頂級學術期刊《自然通訊》（Nature Communications）在論文中介紹王中林及其同事聯合研發的自驅動心臟起搏器。中美科學團隊在實驗中證實，該系統可糾正竇性心律不正。

王中林1982年通過中美聯合培養物理研究生計劃，赴美國亞利桑那州立大學就讀，1987年7月獲得物理學博士學位。

（新京報）

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