內地媒體揭孫小果擁別墅供父母居住　鄰居稱孫曾開勞斯萊斯探望 (17:23)

孫小果父母住的這棟3層聯排別墅，位於距離滇池不到兩公里度假區，也是昆明樓價最高的地區。別墅房前有停車棚，房後有花園。但從5月起，大門常常緊鎖，門口兩個小鐵獅子和一輛保時捷已佈滿灰塵。別墅區內的鄰居稱，自2004年該小區開發以來，孫小果的母親孫鶴予和後父李橋忠就搬到了這裏，孫小果在節日時會過來探望，有時開着勞斯萊斯。不過，小區物業管理公司稱，該棟別墅目前已經不在孫母名下，不清楚新的業主與孫家是否有親屬關係。該別墅區的月租金平均1.2萬元人民幣（約1.4萬港元），售價從500萬至1000萬元人民幣不等（約565萬至1130港元）。

內地媒體還找到1975年出生的孫小果小時候與生父陳×、哥哥一起居住的昆明市物資局家屬樓。雲南官方5月28日曾表示，孫小果生父陳×，是昆明市某單位職工。6月5日，昆明市物資局家屬院裏，見過孫小果及陳×的老鄰居憶述，孫小果生父原是警察，1980年代，物資局下屬公司眾多、效益好、待遇高，陳×也脫下警服調到這裏，最初只是負責食堂的工作。鄰居稱，陳×喜歡喝酒，經常醉酒後打罵孩子，孫鶴予則很少見人；孫小果小時候相當頑皮，幾乎天天被陳×打。陳×後來申請調到一線業務公司，離開食堂。

物資局家屬樓位於昆明市環城南路，看上去顯得陳舊。孫小果曾住過的單元樓，樓道昏暗潮濕散發著陣陣霉味。孫小果一家原住在該樓的6樓，該戶如今已出租。另官方通報稱，1996年，陳×因腦溢血中風癱瘓後退休，2016年8月20日去世。未發現陳×涉及孫小果案。

孫小果自2010年4月出獄後，改名為「李林宸」經商。天眼查信息顯示，孫小果母子倆名下公司多達13家，其中從2011年至2014年，「李林宸」名下有雲南咪兔投資管理有限公司、昆明咪兔娛樂有限公司、昆明辰慈商貿有限公司、雲南熙元商貿有限公司、昆明飽食杰有限公司共5家公司。其中雲南咪兔投資和昆明咪兔娛樂名下經營昆都M2酒吧、M2CLUB、M2玉溪店等酒吧，僅此一項，孫小果實繳資本近千萬元。這些公司在今年4月孫小果案發生後，已逐一關門。內地記者曾與這些公司聯絡，電話不是無人接聽，就是直接關機。而孫鶴予名下的園林景觀公司負責人則稱「不清楚」便收線。

（澎湃新聞）

其他報道：四川4精神病者喬裝逃離醫院已尋回 其中一人會3國語言

其他報道：聯合國派反恐副秘書長訪新疆 美批合理化中國對穆斯林鎮壓

其他報道：蓬佩奧來訪前夕 印度明起對29種美貨品徵報復性關稅