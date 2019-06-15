聯合國派反恐副秘書長訪新疆　美批合理化中國對穆斯林鎮壓 (16:46)

聯合國周四（13日）表示，負責反恐事務的副秘書長沃龍科夫（Vladimir Voronkov）本周出訪中國，行程包括前往新疆。

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）發聲明表示，副國務卿蘇利文（John Sullivan）周五致電聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），表達「嚴重關切」，並指出中國一直以所謂反恐名義來合理化對新疆穆斯林的壓迫，但事實並非這樣。聲明亦指出，聯合國反恐最高官員出訪新疆，此舉等於合理化中國不實的宣稱，損害聯合國聲譽及反恐任務可信度。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）去年12月曾向北京請求准許進入新疆地區，調查人權狀況。中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭周四表示，當找到一個雙方都合適的時間後，就可成行。

（法新社/中央廣播電台）

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