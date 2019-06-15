四川4精神病者喬裝逃離醫院已尋回　其中一人會3國語言 (16:51)

南充市順慶區的南充精神衛生中心屬三級甲等精神病專科醫院，4名逃出的精神病患者均於該院瀠華新院區接受治療。院長任大成事後接受採訪時稱，患者出逃的主要原因是太想出院，「他們已謀劃很久了」。

有醫院工作人員證實，5月19日凌晨3時，4名精神病患覷準清潔工交班時會把他們所在樓層的病房鑰匙放在窗沿，於是用鑰匙偷開大門，從5樓從容抵達地下，其中一人裝成出院病人，另外3人喬裝成家屬，一路攙扶，並向保安稱「家屬來接出院」，逃出大門。

事後，保安覺得深更半夜有家屬來接病人出院有些可疑，於是逐層樓查問，在5樓病房發現有4人不知所蹤。醫院隨即動員上街尋找，並向警方求助，病人家屬也接到通知參與尋人。

幾日後，3名病人於距離南充200多公里的重慶被發現，由院方派人帶回。另一病人當晚投靠胞姊，但家屬並未向醫院報告，直至該院醫生逛街時無意中遇見。醫院派出保安在附近尋找，最終才在警方幫助下，把該患者帶回醫院。

（封面新聞/華西都市報）

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