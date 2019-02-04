【中美貿易戰】特朗普：與中國貿易協議終會達成　習近平會否出席G20峰會沒關係 (11:23)

彭博新聞引述消息人士指出，美國副總統彭斯原定於六四30周年當日（4日），發表批評中國人權紀錄的演說，但被總統特朗普要求押後，以免影響尋求於本月28日至29日在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會上，與中國國家主席習近平會面。不過，特朗普周五（14日）表示，習近平會否出席G20峰會「都沒有關係」，兩國終會達成貿易協議。