【中美貿易戰】特朗普：與中國貿易協議終會達成　習近平會否出席G20峰會沒關係 (11:23)

彭博新聞引述消息人士指出，美國副總統彭斯原定於六四30周年當日（4日），發表批評中國人權紀錄的演說，但被總統特朗普要求押後，以免影響尋求於本月28日至29日在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會上，與中國國家主席習近平會面。不過，特朗普周五（14日）表示，習近平會否出席G20峰會「都沒有關係」，兩國終會達成貿易協議。
特朗普周五（14日）接受霍士新聞頻道訪問時表示，由於美國對2500億美元中國貨品徵收25%關稅，中國為支付關稅而操縱人民幣匯率。
白宮經濟顧問委員會主席哈西特（Kevin Hassett）表示，希望兩國領導人於G20峰會上會面，能讓兩國貿易重回正軌，並對改善與中國的關係抱有希望。
另外，彭博新聞報道指出，彭斯批評中國人權紀錄的演說，暫定押後至本月24日發表。
（彭博新聞/路透社）
其他報道：爭平權 瑞士婦女罕有大罷工 逾六成人支持 策動者：要阻礙國家
相關字詞﹕貿易戰 中美貿易戰 影響 香港 分析 時序 原因 起因 內容 最新發展 特朗普 習近平 中美角力 六四香港 六四30年 六四事件 香港遊行 影響 30周年 台灣 晚會 紀念館 議案 六四時間線 六四事件香港遊行 彭斯 編輯推介