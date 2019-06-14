【逃犯條例】外交部緊急召見美駐華使館臨時代辦　促停止干預香港事務 (20:14)

樂玉成指出，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手置喙。近來美方一些高級官員頻頻就特區政府推進修例說三道四，橫加干預，中方對此強烈不滿和堅決反對。

他敦促美方客觀公正看待香港特區政府依法修例，切實尊重特區政府正常的立法進程，立即停止以任何形式干預香港事務，不做任何損害香港繁榮穩定的事。中方將視美方行動作出進一步反應。

（外交部網站）

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