【逃犯條例】批美議員涉港提案　外交部︰圖謀在港製造混亂不會得逞 (18:12)

美國跨黨派國會議員周四（13日）提出《香港人權與民主法》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）法案，要求美國國務卿每年檢討香港自治情况。外交部發言人耿爽周五（14日）回應，批評有關涉港提案粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對，要求停止推動審議有關提案。
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耿爽表示，美國是香港主要貿易伙伴之一，香港的繁榮穩定符合美國的利益，搞亂香港對美方沒有任何好處，中方奉勸美方有關人士立即收回企圖干預香港事務的黑手，放棄任何企圖搞亂香港的妄想，停止推動審議有關提案，停止干涉中國內政。
耿爽強調，中方維護國家主權、安全和發展利益的決心和意志堅定不移，不懼怕任何威脅和恫嚇；任何妄想在香港製造混亂、破壞香港繁榮穩定的圖謀，既不得人心，也不會得逞。
（新浪網）
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