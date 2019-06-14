台南警員歌廳遭前科犯槍殺 (18:35)

台南警察局副局長許世旻、刑警大隊大隊長林宏昇、副大隊長林清榮等人趕至指揮偵辦，鎖定48歲梅姓男子，該嫌疑犯事後與兩名男子攜槍逃逸。梅姓男子3年多前因其他案件前科，與事主結怨，案發時在練歌場狹路相逢，並發生口角。

警方初步調查發現，凌晨零時許，梅男與兩名不知名男子先前往該練歌場唱歌，至凌晨約1時許，劉三榮在練歌場與梅姓疑犯相遇並發生口角。疑犯開槍擊中劉三榮右肩，據稱子彈嵌入體內。凌晨2時30分，柳營奇美分院通報，劉三榮經急救無效死亡。

警方案發後全面緝兇，警方稱疑犯與兩名友人開車前往新營一家汽車旅館探訪一對男女，簡單交付要求幫忙保管車輛後，3人隨即逃去，下落不明。梅姓疑犯曾被新營分區拘捕，有槍械、毒品案等前科，已被警方列為管治人口。

劉三榮從警26年，2014年偵辦新化斷掌案，2015年當選模範警察。不幸消息傳出後，朋友、同學及同事紛紛在其fb留言「一路好走」，表示不捨。

(聯合報/中央社)

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